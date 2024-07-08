Bursa İznik'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Bursa İznik'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli durumundaki 7 kişiyi durdurarak sorguladı. Şüphelilere ait olan eve yapılan operasyonda metamfetamin, esrar, Hint keneviri, tabanca ve mermi ele geçirildi. 3'ü kadın olan 7 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

08.07.2024 22:46
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Bursa İznik'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile gece kartalları, Selçuk Mahallesinde durumundan şüphelendiği 7 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin teker teker sorgulamaları yapıldı. Sorgularının ardından alınan izinlerin doğrultusunda şüphelilere ait olan eve polis operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 32 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 1 adet 65 santimetre boyunca Hint keneviri ve tabanca ile mermi ele geçirdi. 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alınarak İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa İznik'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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