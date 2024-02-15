İçişleri Bakanı: Batan gemi için arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Batan gemi için arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor

İçişleri Bakanı: Batan gemi için arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli kuru yük gemisi mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da katıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının Marmara Denizi'nde batan gemiye ilişkin arama kurtarma faaliyetlerine ait görüntüleri paylaştı.

15.02.2024 15:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli kuru yük gemisi mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da katıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının Marmara Denizi'nde batan gemiye ilişkin arama kurtarma faaliyetlerine ait görüntüleri paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Batan gemi için arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Batan gemi için arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor - Son Dakika
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