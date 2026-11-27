Bursa Karacabey'de yem tesisinde yangın çıktı, 11 araç sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Karacabey'de yem tesisinde saat 5.30 sularında tahıl kurutma makinesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen 11 araçla müdahale sürerken, tesisteki tahılların yandığı ve jandarmanın soruşturma başlattığı bildirildi.
Bursa'da bir holding bünyesindeki yem tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, saat 5.30 sularında Karacabey Bandırma karayolu Tavşanlı köyü yakınlarındaki yem tesisinde yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kısmı merdivenli 11 araç sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmasının halen devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri de soruşturma başlattı.
Tesisteki tahılların yandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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