Bursa Kestel'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı, cenaze töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Kestel'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı, cenaze töreni yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Kestel\'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı, cenaze töreni yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Kestel'de iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü; bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı; hayatını kaybeden kişi için Kestel Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sırasında arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesinde Ozan Bektaş ile arkadaşı Can K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Can K., yanındaki silahla Ozan Bektaş'a ateş etti. Bektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Can K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Ozan Bektaş için Kestel Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaOlaylarGüncelKestelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Mourinho sessizliğini bozdu Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay
19:49
Trump, İran’la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 20:34:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Kestel'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı, cenaze töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei