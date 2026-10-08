Bursa Kestel\'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı, cenaze töreni yapıldı

Bursa Kestel'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı, cenaze töreni yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Kestel'de iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü; bir kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı; hayatını kaybeden kişi için Kestel Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sırasında arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesinde Ozan Bektaş ile arkadaşı Can K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Can K., yanındaki silahla Ozan Bektaş'a ateş etti. Bektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Can K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Ozan Bektaş için Kestel Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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