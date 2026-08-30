Kestel’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarım arazisinde başlayan ot yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, yerleşim yerlerine yakın bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kestel ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Orman dışı alanda başlayan yangının kısa sürede ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 araç ve 3 helikopter ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 araç ve 1 dron aracı sevk edildi. Bölgedeki çalışmalara Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri de destek veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Kestel Belediyesi ve vatandaşların koordineli müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye yakın noktada çıkan yangının daha geniş bir alana yayılmaması için ekipler havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgedeki gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.