Kestel’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı - Son Dakika
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Kestel’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Kestel’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı
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Kestel Gölcük Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan ot yangını ormanlık alana sıçradı; ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarım arazisinde başlayan ot yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, yerleşim yerlerine yakın bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kestel ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Orman dışı alanda başlayan yangının kısa sürede ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 araç ve 3 helikopter ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 araç ve 1 dron aracı sevk edildi. Bölgedeki çalışmalara Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri de destek veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Kestel Belediyesi ve vatandaşların koordineli müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye yakın noktada çıkan yangının daha geniş bir alana yayılmaması için ekipler havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgedeki gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Gölcük, Ormana, Tarım, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestel’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kestel’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı - Son Dakika
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