Bursa Mudanya'da 192 yıllık tarihi binada işçi kolunu makineye kaptırıp yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Mudanya'da 192 yıllık tarihi binada işçi kolunu makineye kaptırıp yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya\'da 192 yıllık tarihi binada işçi kolunu makineye kaptırıp yaralandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 192 yıllık Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin restorasyonunda işçi, kolunu iş makinesine kaptırarak yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; polis ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı.

Bursa'da 192 yıllık tarihi binanın restorasyonunda çalışan işçi, kolunu iş makinesine kaptırarak yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 192 yıl önce Rum Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilen, 1993 yılında Mudanya Belediyesi tarafından onarılıp Uğur Mumcu Kültür Merkezi haline getirilen tarihi yapının şimdiki restorasyonu sırasında iş kazası meydana geldi. Çalışma sırasında kolunu iş makinesine kaptıran H.Ç. yaralanırken, olayla ilgili polis ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mütareke Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi binadaki restorasyon çalışmaları sırasında işçi H.Ç., çalıştığı esnada kolunu iş makinesine kaptırdı.

H.Ç.'nin yaralandığını gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.Ç., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş kazasının ardından olay yerine polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, restorasyon çalışmalarının sürdüğü alanda inceleme yaparak kazanın meydana geldiği noktada gerekli tespitlerde bulundu.

1834 yılında inşa edilen ve yaklaşık 192 yıllık geçmişe sahip Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde restorasyon çalışmalarının Mudanya Belediyesi tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiUğur Mumcu3. SayfaİncelemeMudanyaGüncelPolisBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
10:19
Trabzon’da derbi öncesi korkutan görüntüler Şehri su bastı
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:15:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da 192 yıllık tarihi binada işçi kolunu makineye kaptırıp yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement