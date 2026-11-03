Bursa Mudanya'da 2 market çalışanı kadın otomobilin çarpmasıyla yaralandı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da 2 market çalışanı kadın otomobilin çarpmasıyla yaralandı

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Bursa Mudanya\'da 2 market çalışanı kadın otomobilin çarpmasıyla yaralandı
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Bursa Mudanya\'da 2 market çalışanı kadın otomobilin çarpmasıyla yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 20.30 sıralarında otomobil, depodan markete geçmek isteyen 2 market çalışanı kadına çarparak yaralanmalarına neden oldu. Yaralı kadınlar ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 2 market çalışanı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nden Yalı Mahallesi istikametine seyir halinde olan otomobil, bir marketin karşısında bulunan depodan marketin bulunduğu tarafa geçmek isteyen 2 kadın çalışana çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaİncelemeMudanyaGüncelBursaSon Dakika

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