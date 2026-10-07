Bursa Mudanya'da 69 yaşındaki ev sahibinin çatı direnişi sonrası yıkım durduruldu - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da 69 yaşındaki ev sahibinin çatı direnişi sonrası yıkım durduruldu

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Bursa Mudanya\'da 69 yaşındaki ev sahibinin çatı direnişi sonrası yıkım durduruldu
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Bursa Mudanya Ayazma'da imar barışı başvurusu reddedilen evlerin yıkımı için gelen ekipler, çatıya çıkan 69 yaşındaki ev sahibinin direnişiyle karşılaştı. Avukatların belediyeyle görüşmesi sonrası ekipler geri çekildi, yıkım mahkeme sonuçlanıncaya kadar durduruldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, imar barışına başvuruları çeşitli gerekçelerle reddedilen evlerin yıkımı için bölgeye gelen ekipler, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. 69 yaşındaki ev sahibi Ahmet Kunuk, evinin çatısına çıkarak yıkım ekiplerine direndi. Kunuk'un çatıdaki bekleyişi, avukatlarının belediye ile yaptığı görüşmelerin ardından yıkım ekiplerinin geri çekilmesiyle sona erdi.

Olay, Mudanya'nın Ayazma sahil bölgesinde meydana geldi. Yıkım ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine vatandaşlar karara tepki gösterirken, ev sahibi Ahmet Kunuk da yıkımı engellemek amacıyla evinin çatısına çıktı. Kunuk, ekiplerin tüm çağrılarına rağmen çatından inmedi ve direnişini sürdürdü. Gerilim sırasında bir jandarma personeli, Kunuk ile konuşabilmek amacıyla itfaiye aracının üzerine çıktı. Buradan ev sahibine seslenen jandarma personeli, Kunuk'u aşağı inmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Kunuk, yapılan çağrıyı kabul etmeyerek çatıda beklemeye devam etti.

Çatıdaki direniş sürerken, Kunuk'un avukatları belediye yetkilileriyle görüşerek yıkım ekiplerinin bölgeden geri çekilmesini talep etti. Yapılan görüşmeler sonrası belediye ekipleri geri çekildi. Ekiplerin geri çekilmesinin ardından 69 yaşındaki Ahmet Kunuk da çatıdan aşağı indi. Kunuk aşağı indikten sonra belediye ekipleri tarafından durum tutanak altına alındı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, devam eden mahkeme süreci dikkate alınarak yıkım işleminin mahkeme sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verildi. Böylece Ayazma'da saatler süren gergin bekleyiş sona ererken, yıkım işleminin mahkeme sürecinin ardından yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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