Bursa Mudanya'da iş yerinde çatıya çıkan adam düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Mudanya'da iş yerinde çatıya çıkan adam düşerek hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya\'da iş yerinde çatıya çıkan adam düşerek hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Mudanya'da bir iş yerinin çatısına çıkan adam, dengesini kaybederek düştüğü olayda hayatını kaybetti. Oğlu, babasından haber alamayınca geldiği iş yerinde adamı yerde hareketsiz buldu; soruşturma sürüyor.

Bursa'da iş yerinin çatısından düşen adam hayatını kaybetti. Babasından haber alamayan oğlu, iş yerinde acı manzarayla karşılaştı.

Olay, Mudanya ilçesi Yeni Mahalle Işıklı Köy Yolu Caddesi'nde bulunan Mudanya Çelik Prefabrik isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Öztürk henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin çatısına çıktı. Yağmurlu havada ve karanlıkta çatıda bulunan plastik bir malzemenin üzerine bastığı belirtilen Öztürk, dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Bir süre babası İlyas Öztürk'ten haber alamayan oğlu Temel Öztürk, iş yerine geldi. Babasına ait aracın iş yerinin önünde olduğunu fark eden Öztürk, içeriyi kontrol etmek istedi. İş yerine giren Öztürk, babasını yerde hareketsiz halde görünce büyük şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlyas Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen nöbetçi savcı, ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Öztürk'ün cansız bedeni, Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın nasıl gerçekleştiğinin kesin olarak belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaMudanyaGüncelBursaOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
19:26
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
18:55
İstanbul yağmura teslim Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
18:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 19:38:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da iş yerinde çatıya çıkan adam düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei