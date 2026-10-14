Bursa Mudanya\'da iş yerinde çatıya çıkan adam düşerek hayatını kaybetti

Bursa'da iş yerinin çatısından düşen adam hayatını kaybetti. Babasından haber alamayan oğlu, iş yerinde acı manzarayla karşılaştı.

Olay, Mudanya ilçesi Yeni Mahalle Işıklı Köy Yolu Caddesi'nde bulunan Mudanya Çelik Prefabrik isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Öztürk henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin çatısına çıktı. Yağmurlu havada ve karanlıkta çatıda bulunan plastik bir malzemenin üzerine bastığı belirtilen Öztürk, dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Bir süre babası İlyas Öztürk'ten haber alamayan oğlu Temel Öztürk, iş yerine geldi. Babasına ait aracın iş yerinin önünde olduğunu fark eden Öztürk, içeriyi kontrol etmek istedi. İş yerine giren Öztürk, babasını yerde hareketsiz halde görünce büyük şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlyas Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen nöbetçi savcı, ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Öztürk'ün cansız bedeni, Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın nasıl gerçekleştiğinin kesin olarak belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.