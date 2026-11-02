Bursa Mudanya'da metruk binada çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri yıkım istedi - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da metruk binada çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri yıkım istedi

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Bursa Mudanya\'da metruk binada çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri yıkım istedi
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Bursa Mudanya'da Güzelyalı Burgaz Mahallesi'ndeki metruk binada, tel örgüleri kırarak içeri giren gençlerin yaktığı ateş nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın mahalle sakinlerini korkuturken, sakinler metruk binanın yıkılmasını istedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi Merdiven Sokak üzerinde bulunan metruk binada çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki gençler çevresi tel örgülerle kapatılan metruk binaya telleri kırarak girdi. Şahısların binanın içerisinde ateş yakmasının ardından yangın çıktı. Yangına neden olan kişiler olay yerinden kaçarken, durumu fark eden çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini ve çevreye yayılmasını önledi. Yangın kontrol altına alınırken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

"Bugün burası, yarın başka bir yer yanacak"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Dalkılıç, söz konusu metruk binanın madde bağımlısı kişilerin uğrak noktası haline geldiğini belirterek yetkililerden kalıcı önlem alınmasını istedi.

Dalkılıç, daha önce yapılan şikayetler üzerine binanın çevresinin tel örgülerle kapatıldığını ancak şahısların telleri kırarak yeniden binaya girdiğini ifade ederek, "Bu bölge madde bağımlısı kişilerin uğrak noktası. Daha önce şikayetlerimiz üzerine binanın çevresine tel örgü yapıldı ancak telleri kırarak içeri girmişler. Bir an önce bu bölgede önlem alınması gerekiyor. Metruk binalarda bugün burası yanıyor, yarın başka bir yer yanacak. Biz mahallemizde huzurlu bir şekilde oturmak istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, muhtemel yeni yangınların ve yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçilmesi için metruk binanın Mudanya Belediyesi tarafından yıkılmasını istediler.

Kaynak: İHA
Güzelyalı3. SayfaMudanyaGüncelBursaYaşamSon Dakika

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