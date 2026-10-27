Bursa Mudanya'da sahile vuran erkek cesedinin 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirildi - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da sahile vuran erkek cesedinin 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirildi

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Bursa Mudanya\'da sahile vuran erkek cesedinin 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirildi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde, 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedi bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve olay yeri ekipleri sevk edilirken ceset, kimlik ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.

Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik3. SayfaMudanyaGüncelPolisBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da sahile vuran erkek cesedinin 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirildi - Son Dakika
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