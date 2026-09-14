Bursa Nilüfer'de kömür işletmesindeki yangın 17 itfaiye aracıyla söndürüldü - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de kömür işletmesindeki yangın 17 itfaiye aracıyla söndürüldü

Bursa Nilüfer\'de kömür işletmesindeki yangın 17 itfaiye aracıyla söndürüldü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir kömür işletmesinde gece saatlerinde çıkan yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında 17 itfaiye aracı ve 1 dron ekibi görev aldı, soğutma çalışmaları sürerken tahkikat başlatıldı.

Bursa'da bir kömür işletmesinde gece saatlerinde çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Nilüfer ilçesinde bulunan bir kömür işletmesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İşletmeden yükselen alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

17 itfaiye aracıyla müdahale

Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra farklı birimlerden de destek gönderildi. Söndürme çalışmalarında 17 itfaiye aracı ve 1 insansız hava aracı (dron) ekibi görev aldı. Ayrıca Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü/Tarım AŞ'ye ait 3 su tankeri, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait 1 su tankeri ile Nilüfer Belediyesi'ne ait 1 kepçe çalışmalara destek verdi.

Çok sayıda ekibin müdahale etmesiyle yangın çok geçmeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa Nilüfer'de kömür işletmesindeki yangın 17 itfaiye aracıyla söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de kömür işletmesindeki yangın 17 itfaiye aracıyla söndürüldü - Son Dakika
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