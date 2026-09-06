Bursa Nilüfer'de şarj istasyonu yangını apartman dairesine sıçradı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de şarj istasyonu yangını apartman dairesine sıçradı

Bursa Nilüfer\'de şarj istasyonu yangını apartman dairesine sıçradı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bir elektrikli araç şarj istasyonunda çıkan yangın, yakındaki daireye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da elektrikli araç şarj istasyonunda çıkan yangın, yakındaki daireye sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli araç şarj istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, istasyonun bulunduğu alana yakın bir daireye sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer dairelere ve binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bursa Nilüfer, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Olaylar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Nilüfer'de şarj istasyonu yangını apartman dairesine sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de şarj istasyonu yangını apartman dairesine sıçradı - Son Dakika
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