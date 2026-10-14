Bursa Nilüfer'de tarlaya uçan ATV sürücüsü 30 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de tarlaya uçan ATV sürücüsü 30 yaşında hayatını kaybetti

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Bursa Nilüfer\'de tarlaya uçan ATV sürücüsü 30 yaşında hayatını kaybetti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün patika yolda seyreden 30 yaşındaki ATV sürücüsü, dengesini kaybederek tarlaya uçtu. Ağır yaralanan sürücü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayat mücadelesini kaybetti; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da patika yolda seyir halindeyken bir anda tarlaya uçan 30 yaşındaki ATV sürücüsü hayat mücadelesini kaybetti. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BHH plakalı ATV sürücüsü Numan Tabak (30), henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek tarlaya uçtu. Ağır yaralanan sürücüyü görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde nabzının zayıf olduğu belirlenen Numan Tabak, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de tarlaya uçan ATV sürücüsü 30 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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