Bursa Nilüfer'de ters şeride giren ATV sürücüsü kameraya yakalandı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de ters şeride giren ATV sürücüsü kameraya yakalandı

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Bursa Nilüfer\'de ters şeride giren ATV sürücüsü kameraya yakalandı
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Bursa Nilüfer\'de ters şeride giren ATV sürücüsü kameraya yakalandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Lefkoşa Caddesi'nde bir ATV sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle ters şeride girdi. Ters yönde bir süre ilerleyen sürücü trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına ve diğer sürücülerin tepkisine neden olurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da ATV sürücüsünün ters şeride girerek trafikte ilerlemesi dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ATV sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girdi. Bir süre boyunca ters yönde ilerleyen sürücü, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Sürücünün ters yönde ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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