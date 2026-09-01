Bursa'nın Kestel ilçesinde Uludağ eteklerindeki şelalede 70 metre uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'nın Kestel ilçesinde Uludağ eteklerindeki şelalede 70 metre uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti

Bursa\'nın Kestel ilçesinde Uludağ eteklerindeki şelalede 70 metre uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Küreklidere Şelalesi kenarında dolaşan 49 yaşındaki N.A., ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü. Olayın ardından bölgeye AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi; zorlu arazi şartlarında yürütülen kurtarma çalışması sonucunda N.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Uludağ'ın eteklerinde bulunan Küreklidere Şelalesi kenarında dolaştığı sırada ayağı kayan kadın, yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi Küreklidere Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki N.A., şelale kenarında dolaştığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli arazide başlatılan kurtarma operasyonuna İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 3 asayiş timi, AFAD'a bağlı 2 ekip, AKUT'a bağlı 2 ekip ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yürüttüğü çalışma sonucunda N.A.'ya ulaşıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde 49 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

N.A.'nın cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Jandarma, 3. Sayfa, İtfaiye, Kestel, Uludağ, Bursa, Akut, AFAD, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'nın Kestel ilçesinde Uludağ eteklerindeki şelalede 70 metre uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'nın Kestel ilçesinde Uludağ eteklerindeki şelalede 70 metre uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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