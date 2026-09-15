Bursa Orhaneli\'de Kocasu deresinde binlerce balık ölü bulundu, numune alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Çınarcık Barajı'na giden Kocasu deresinde binlerce balık ölümleri yaşandığı bildirildi. Bölgede inceleme başlatılırken, sudan numune alındı.

Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde, Çınarcık Barajı'na giden Kocasu'da çok sayıda sazan ve yayın balığı bulundu. Durumu fark eden Karıncalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır, yetkililere ihbarda bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptığını ve ölü balıkların görüntülerini kaydettiğini belirten Çakır, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Numune alındı

İhbarın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgeye gelerek inceleme yaptığı ve balıkların bulunduğu alandan ve suyun geldiği bölgeden numune aldığı öğrenildi. Muhtar Mehmet Çakır, "Balıkların olduğu yerdeki su çok kirli. Tavşan tarafından yani suyun geldiği bölgede ise su billur gibi, çok temiz görünüyordu. Ben gereğini yetkililere bildirdim. Burada canlılar var, bu balıklar neden ölüyor, bunun nedeninin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

Bölgede alınan numunelerin incelemeye gönderileceği öğrenilirken, balık ölümlerinin nedeninin yapılacak analizlerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.