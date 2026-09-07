Bursa Orhangazi\'de otoyol kenarındaki otluk yangın ağaçlık alana sıçradı, ekipler söndürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoban kenarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında otoyolun Orhangazi mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otoyol kenarındaki otluk alanda başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.