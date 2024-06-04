Bursa Valisi: Orman yangınında 50 dekarlık alan etkilendi - Son Dakika
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Bursa Valisi: Orman yangınında 50 dekarlık alan etkilendi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınının 50 dekarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Yangına havadan 4 helikopter, 4 uçak ile karadan da 18 arazöz, 8 su ikmal aracı, 20 itfaiye aracı, 2 dozer, 2 loder, 10 itfaiye su tankeri, 12 hizmet aracı olmak üzere toplam 80 araç ve 242 personelle müdahale edildiği bildirildi. Yangın sonrası oluşan dumanların da Orhaneli ilçesine doğru etkili olduğu öğrenildi.

04.06.2024 16:34
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınının 50 dekarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Bölgede hafif rüzgar ve mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığının olduğunu belirten Vali Demirtaş, yangına havadan 4 helikopter, 4 uçak ile karadan da 18 arazöz, 8 su ikmal aracı, 20 itfaiye aracı, 2 dozer, 2 loder, 10 itfaiye su tankeri, 12 hizmet aracı olmak üzere toplam 80 araç ve 242 personelle müdahale edildiğini bildirdi. Vali Demirtaş 26 arazöz ile 4 su tankeri ve 4 dozerin de yangın bölgesine doğru hareket halinde olduğunu aktardı.

Uludağ'ın güney batısında kalan Orhaneli'nin Göktepe ve Topuk köyleri arasındaki çam ormanlarındaki yangın sonrası oluşan dumanların da Orhaneli ilçesine doğru etkili olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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