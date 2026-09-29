Bursa Osmangazi'de araçlara çarpan otomobil ters döndü, sürücü ve yolcular yaralandı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de araçlara çarpan otomobil ters döndü, sürücü ve yolcular yaralandı

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Bursa Osmangazi\'de araçlara çarpan otomobil ters döndü, sürücü ve yolcular yaralandı
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Bursa Osmangazi'de yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, park halindeki araçlara çarparak ters döndü. Kazada sürücü ve yolcular Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, park halindeki 3 araç hasar gördü.

Bursa'da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarparak ters döndü. Kazada araçta bulunan sürücü ve yolcular yaralanırken, ayrıca park halindeki 3 araç hasar oluştu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi 726. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 FL 706 plakalı otomobil, yağışlı havada seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazada park halindeki 3 araç hasar gördü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili gerekli işlemleri başlattı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiOsmangazi3. SayfaGüvenlikGüncelBursaSon Dakika

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