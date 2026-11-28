Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında, "İş yerinde silahla yağma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Parada sahtecilik" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, hakkında 2 ayrı arama kaydı bulunan ve toplam 13 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.