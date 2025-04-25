Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AFAD Eğitim Merkezi'ne giderek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AFAD Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan'dan yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Ziyaretin devamında AFAD Hizmet Binası'na geçen Vali Ayyıldız, burada görevli personelden kurum çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa Valisi AFAD Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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