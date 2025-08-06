Bursa Valisi, Orman Yangını Kahramanlarına Teşekkür Belgesi Verdi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa ve ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına cansiperane şekilde müdahale eden tüm kahramanları makamında ağırlayarak teşekkür belgesi verdi.

Ormanları korumak adına büyük bir özveriyle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü personeli, itfaiye teşkilatı, jandarma ve emniyet güçleri, AFAD ekipleri, sağlık çalışanları, belediye personeli, gönüllü vatandaşlar ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara minnettar olduklarını belirten Erol Ayyıldız, "Bu zorlu süreçte sergilenen dayanışma; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzun en güzel göstergesi olmuştur. Ortak değerimiz olan ormanlarımızı korumak adına verdikleri bu örnek mücadele dolayısıyla her bir neferimize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyor, hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi. - BURSA