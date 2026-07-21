Bursa-Yalova Karayolu\'nda Yangın

Bursa-Yalova Karayolu Orhangazi Süpürgelik mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık alan ile çalılık alanda yangın çıktı. Yol güzergayı boyunca yayılan yangına Orhangazi ve Yalova'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Yangın saat 14.15 sıralarında Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Yol güzergahı boyunca ağaçlar alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Orhangazi ve Yalova'dan gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ekipler ana yol üzerinde önlemler aldı. Söndürme çalışmaları esnasında yolda trafik Yalova istikametine tek şeritten sağlandı. - BURSA