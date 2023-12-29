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Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nde Hırsızlık Girişimi - Son Dakika
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Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nde Hırsızlık Girişimi

Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nin çatısındaki kurşun levhaları sökmeye çalışan 17 yaşındaki şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, Bursa'nın en eski ve değerli kütüphanelerinden biri olan binada meydana geldi. Görevli tarafından fark edilen hırsızlık girişimi polise bildirildi ve ekipler hızla olay yerine ulaştı. Kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı ve polis merkezine teslim edildi.

Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi\'nde Hırsızlık Girişimi
29.12.2023 - 16:20,
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Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nin çatısındaki kurşun levhaları sökmeye çalışan 17 yaşındaki şüpheli, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nde meydana geldi. Bursa'nın en eski ve değerli kütüphanelerinden biri olan binanın çatısından ses geldiğini fark eden görevli, durumu polise bildirdi. Yaya devriye atan ekip kütüphanenin çatısına çıktığında, 17 yaşındaki Ç.F.'yi kurşun levhaları sökmeye çalışırken yakaladı.

Polisleri görünce kaçmaya çalışan Ç.F., kısa sürede yakalandı. Zanlı Ç.F., ilk ifadesinin ardından Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, Kültür, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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