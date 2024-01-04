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Bursalı Kuyumcu Saadet Zinciri Kurarak Dolandırıcılık Yaptı - Son Dakika
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Bursalı Kuyumcu Saadet Zinciri Kurarak Dolandırıcılık Yaptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kuyumcu, 'Yavru' adını verdiği saadet zinciriyle onlarca kişiyi ucuz altın vaadiyle dolandırdı. Kuyumcu ve yanındaki 4 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılık olayının boyutu 55-60 milyon lira civarında ve mağdur sayısı 100'e ulaşabileceği öngörülüyor.

Bursalı Kuyumcu Saadet Zinciri Kurarak Dolandırıcılık Yaptı
04.01.2024 - 23:52,
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Saadet zinciri kuran Bursalı kuyumcu, ucuz altın tuzağıyla onlarca kişiyi dolandırmış

'Yavru' adı verilen saadet zinciri kuran ve onlarca kişiyi dolandıran kuyumcu gözaltına alındı

Kuyumcunun çantalar ile altınları götürme anları kamerada

Dolandırıcılık olayının boyutunun 55-60 milyon lira civarında olduğu ve mağdur sayısının 100'e ulaşabileceği öngörülüyor

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kuyumcunun, onlarca kişiyi kurduğu 'Yavru' isimli sistemle ucuz altın vaadiyle dolandırdığı ve yüklü miktarda parayla ortadan kaybolduğu iddiaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili özel ekip kurulurken şüpheli ve yanında bulunan 4 kişi kısa bir sürede yakalandı. Kuyumcunun bir arkadaşıyla birlikte altınları dükkandan çantalar ile kaçırma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kuyumcunun ilk ifadesinde ise "Parayı döndüremedim iflas ettim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Orhangazi'de faaliyet gösteren bir kuyumcudan dün gün boyu haber alınamadı. İlçede uzun yıllardır kuyumculuk yapan ailenin üçüncü nesil işletmecilerinden A.Ö.'nün iş yerini açmamasının ardından ortaya atılan iddialar ilçede büyük bir kazanç ortamının oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

Saadet zinciri kurarak para toplamış

İddiaya göre kuyumcu A.Ö.(44), yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile uygun fiyata Cumhuriyet altını satmaya başladı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce sistem altın üzerinden komisyon verilmesine döndü. Mağdurların yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon alan kişiler olduğunu iddia edildi. 'Yavru' adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılırken, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altının kar olarak verildiği iddia edildi.

Müracaat sayısının yüze kadar ulaşabileceği öngörülüyor

Bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandığı konuşulmaya başlayınca, birçoğu birbirinden habersiz olan mağdurlar altınlarını sistemden çıkartmak istedi. Sistemden çıkışlar işlerin daha da zora sokmaya başladı. İddiaların hedefindeki kuyumcu bu sabah açılmayınca içeride altınları olan kişiler bilgi almak için aradıklarında ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun akşamdan dükkanı da boşaltarak kaçtığı ileri sürüldü. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise savcılığa şikayette bulundu.

55-60 milyonluk saadet zinciri

Kuyumcu A.Ö.'nün piyasadan topladığı para miktarının 55-60 milyon arasında olduğu öğrenildi. Henüz Savcılığa başvuran kişi sayısının 20 olduğunu, ve sayının yüze ulaşabileceği öngörülüyor.

Kuyumcunun dükkandan altınları çanta ile alma anları KGYS kamerasında

A.Ö.'nün dün akşam saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte kuyumcu dükkanına geldiği ve çantalar ile altınları götürdüğü görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kuyumcunun arkadaşıyla gelerek yaklaşık 2 dakikada içinde altınların olduğu çantalarla koşar adım bölgeden uzaklaştıkları görüldü.

Arkadaşının arabasıyla İstanbul'a gitmiş

Arkadaşının kendi aracıyla İstanbul'a giden A.Ö.'nün burada başka bir arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili özel ekip kuran Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Bursa, Orhangazi ve İstanbul'da yaptığı eş zamanlı operasyon sonrasında A.Ö, ortağı, çalışanı ve İstanbul'da iki arkadaşı olmak üzere toplam 5 kişiyi gözaltına alındı. Saadet zinciri kuran A.Ö., İstanbul'dan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, işlemleri devam ediyor.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Kuyumcu A.Ö.'nün ilk ifadesinde sistemi iyi niyetle kurduğunu söylediği öğrenilirken; "Parayı döndüremedim, iflas ettim, pişmanım" dediği ortaya çıktı.

Konula alakalı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Orhangazi, Bursa, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursalı Kuyumcu Saadet Zinciri Kurarak Dolandırıcılık Yaptı - Son Dakika


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