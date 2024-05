Bursasporlular Derneği Başkanı Şenol Dolar Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Bursa'da bir dönem eğlence hayatına damga vuran Klüp S' in sahibi Medya Restoran'ın işletmecisi Bursasporlular Derneği Başkanı ünlü iş insanı Şenol Dolar hayatını kaybetti.

İşletmeciliğini yaptığı Medya Restoran'da sabaha karşı 05.00 sularında birden bire fenalaşan 64 yaşındaki Şenol Dolar yere düştü. Düştüğü yerde hayatını kaybeden Dolar'ı sabah iş yerine gelen çalışanları buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolün ardından ünlü ismin hayatını kaybettiği belirlendi. Dolar geçtiğimiz ay da Kültürpark içerisinde kullandığı elektrikli bisikletinden düşüp burnunu ve başını kaldırıma vurmuş hafif şekilde yaralanmıştı.

Bursa'da son zamanlarda büyük firmalara yaptığı organizasyonlarla adından söz ettiren Şenol Dolar sanat camiasının da yakından tanıdığı bir isimdi.

Bursa'da bir dönem eğlence hayatına damga vuran Klüp S'inde sahibi olan Dolar, Hande Yener'den Ebru Gündeş'e, Serdar Ortaç'tan Mustafa Sandal'a kadar pek çok ismi Bursa'da misafir etmiş bir çoğunun meşhur olmasına katkıda bulunmuş ve yakından görüşüyordu.

Kültürpark'taki bir çay bahçesinde nargilelere kömür hazırlayıp çay taşıyarak başladığı meslek hayatında aynı yerde açtığı kulüp ve restoranla devleşip adından çok söz ettiren Dolar, aynı zamanda Bursasporlular Derneğinin Başkanlığını yapıyordu, Şenol Dolar, Emniyet ve Asker Şehit Aileleri Dernekleri için ücretsiz yaptığı organizasyonlarla da bir çok kesimin takdirini toplamıştı.

Bursa'nın köklü ailelerinden birinin mensubu olan Dolar, iş dünyası tarafından da yakından tanınıyordu. Sokak hayvanlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Dolar, uzun süredir Cesi, Efe ve Paşa ismindeki yavru iken sokaktan alıp büyüttüğü can dostlarıyla birlikte yaşıyordu. Can dostları Dolar'ı son anına kadar yalnız bırakmazken ölümünden sonra da restoranın kapısından bir an bile ayrılmadılar. Büyük bir Ajda Pekkan hayranı olan Şenol Dolar'ın ölmeden kısa süre önce düşüp başını çarptığı masada çok sevdiği köpeklerinden biri olan Efe ile birlikte Ajda Pekkan, Gülden Karaböcek, Orhan Gencebay ve Suavi şarkıları dinlerken çekilen görüntüleri hatıra kaldı. - BURSA