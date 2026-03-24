Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti

24.03.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet ettiğini, olayda can kaybı veya hasar yaşanmadığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında, Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali hedef alındı. İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 21.08'de santral sahasına bir füzenin isabet ettiği bildirildi.

SANTRAL SALDIRISI UCUZ ATLATILDI

Açıklamada, yapılan ilk incelemelere göre olayda herhangi bir maddi, teknik ya da can kaybı yaşanmadığı ve santralin hiçbir bölümünde hasar oluşmadığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına yönelik benzer bir saldırı, 28 Şubat'ta başlayan saldırıların ardından 17 Mart'ta da meydana gelmişti. Söz konusu olayda da füzenin doğrudan santral binasına değil yerleşke alanına isabet ettiği, herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar oluşmadığı ve santralin hiçbir bölümünde zarar meydana gelmediği bildirilmişti. 

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Enerji, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 00:53:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.