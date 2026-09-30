Büyü bozma iddiasıyla 794 bin 750 TL dolandırıcılıkta Bartın'da şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyü bozma iddiasıyla 794 bin 750 TL dolandırıcılıkta Bartın'da şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir kişi, büyü yapıldığı ve bunun bozulması için adak kesilip muska hazırlanması gerektiği söylenerek 794 bin 750 TL dolandırıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Bartın'da bir kişi, yapılan büyüyü bozma iddiasıyla 794 bin 750 TL dolandırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, diğeri de işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada vatandaşların dini ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek "büyü yapıldığı, adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği" söylemleriyle haksız menfaat temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Savcılığa müracaat eden N.T. (53), N.K. (57) isimli şahsın kendisine büyü yapıldığını, bu durumun giderilmesi için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiğini söylediğini belirterek, 794 bin 750 TL dolandırıldığını bildirdi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan N.K. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. N.K.'nın elde edilen paranın 524 bin lirasını C.K. (42) isimli şahsa gönderdiği tespit edilirken, Bartın'da bulunan C.K.'nin ikametine de baskın düzenlendi. C.K'nin evinde yapılan aramada üzerinde çeşitli yazılar bulunan ve soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen kağıtlar ile 3 adet bilgisayar ve 4 adet cep telefonu ele geçirilirken, N.K'nin evinde ise 1 adet cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan C.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan N.K'nin ise işlemleri sonrası Kayseri'deki adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek haksız menfaat temin etmeye yönelik eylemlere ilişkin soruşturmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaGüvenlikBartınGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Komşu ateşle oynuyor İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
İstanbul’da polisi bile şaşırtan baskın Evden balya balya para çıktı İstanbul'da polisi bile şaşırtan baskın! Evden balya balya para çıktı
20:53
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
20:06
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
19:50
İşte bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 21:04:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Büyü bozma iddiasıyla 794 bin 750 TL dolandırıcılıkta Bartın'da şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei