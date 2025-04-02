Kadınların saç saça baş başa kavgası vapuru birbirine kattı

Büyükada- Kadıköy seferini yapan vapurda geçtiğimiz günlerde iddiaya göre; iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

YOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Öfkeli kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Vapurdaki diğer yolcular kadınların kavgasını ayırmaya çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.