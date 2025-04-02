Kadınların saç saça baş başa kavgası vapuru birbirine kattı - Son Dakika
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Kadınların saç saça baş başa kavgası vapuru birbirine kattı

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Büyükada-Kadıköy seferini yapan vapurda, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki kadın saç saça baş başa birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

02.04.2025 11:19
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Büyükada- Kadıköy seferini yapan vapurda geçtiğimiz günlerde iddiaya göre; iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

YOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Öfkeli kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Vapurdaki diğer yolcular kadınların kavgasını ayırmaya çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadınların saç saça baş başa kavgası vapuru birbirine kattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadınların saç saça baş başa kavgası vapuru birbirine kattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    Ya arkadaş şu ada vapurunu 3nin TL yapın, Adalar insan çöplüğüne dönüyor tatil günlerinde, Herkes layık olduğu yerde yaşasın. 1 2 Yanıtla
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