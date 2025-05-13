Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 07.18'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece Açıklarında Deprem - Son Dakika
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