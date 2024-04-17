Büyükçekmece'de 2 ton demir, dakikalar içinde çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Büyükçekmece'de 2 ton demir, dakikalar içinde çalındı

Geniş Video İzle

Büyükçekmece'de bir inşaata giren hırsızlar, sadece dakikalar içinde 2 tonluk demiri kamyonete yükleyip kaçtı. Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık sonucunda inşaat durdu ve yaklaşık 70 bin liralık demir kayboldu.

17.04.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de 2 ton demir, dakikalar içinde böyle çalındı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de sabah erken saatlerde bir inşaata giren hırsızlar, dakikalar içerisinde 2 tonluk demiri kamyonete yükleyip kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde dün sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. 3 katlı bir villanın inşaatı için bırakılan yaklaşık 2 tonluk kullanıma hazır demir, hırsızların hedefi oldu. İnşaatın önüne kamyonetle gelen 4 şahıs, dakikalar içerisinde yaklaşık 2 ton ağırlığında 70 bin liralık demirleri yükleyip kaçtı. İnşaata gelen çalışanlar durumu fark edince polise gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetle gelen şüpheli şahısların demirleri ve malzemeleri yüklemeleri yer aldı.

İnşaatı ustası Nihat Bilgiç, "Sabah 6 buçuk sıralarında adamlar geliyorlar 4 kişi. Her şey belli araç belli. Açık açık yüklüyorlar. Arabanın rengi insanların şekli belli. 2 tona yakın demiri yükleyip götürüyorlar. İnsanların şekli belli. En kötü ihtimalle 70-80 bin liralık demir gitti. İnşaat olduğu gibi durdu. Normalde beton atacaktık ama bugün demirlerimiz çalındığı için yapamıyoruz. Zaman kaybımız da var. Demir de olmayınca beton atamıyoruz. Kalıp çakamıyoruz. Şikayetçi olundu. Daha önce bizim başımıza gelmedi ama tanıdık arkadaşların başına geldi. Bayrama bir iki gün kala bir arkadaşın da çalındı Celaliye'de" dedi.

Büyükçekmece\'de 2 ton demir, dakikalar içinde çalındı
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Büyükçekmece, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de 2 ton demir, dakikalar içinde çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
14:17 Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 18:49:05. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 2 ton demir, dakikalar içinde çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement