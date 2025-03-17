İstanbul Büyükçekmece'deki bir alt geçidin tavanından düşen parçalar iki araca hasar verdi.
Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'ndeki alt geçitte meydana geldi. E-5 Karayolunun geçtiği alt geçidin tavanından parçalar düştü. O esnada yoldan geçen iki araç, düşen parçalar nedeniyle zarar gördü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İBB ekipleri, tavandan sarkan parçaları alarak, yolu temizledi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de Alt Geçit Hasar Verdi - Son Dakika
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