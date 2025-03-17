Büyükçekmece'de Alt Geçit Parçaları Araca Zarar Verdı

Büyükçekmece'de alt geçidin tavanından sarkan parçalar araçlara zarar verdi

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir alt geçidin tavanında bulunan parçalar düştü. Olayda iki aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Sabah saatlerinde Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan ve üstünden E-5 Karayolunun geçtiği alt geçidin tavanından parçalar düştü. O sırada yoldan geçen iki araç, düşen parçalar nedeniyle zarar gördü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine alt geçide gelen İBB ekipleri, tavandan sarkan parçaları alarak, yolu temizledi.