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Büyükçekmece'de apartmanın karşısında bomba bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de apartmanın karşısında bomba bulundu

Büyükçekmece'de bir apartmanın karşısında el bombası bulundu. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükçekmece\'de apartmanın karşısında bomba bulundu
23.12.2023 - 20:46,
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Büyükçekmece'de bir apartmanın karşısında bomba bulundu: Polis ekiplerinin çalışması sürüyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir apartmanın karşısında el bombası bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın karşısında bomba bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kim tarafından bırakıldığı henüz tespit edilmeyen bomba nedeniyle binanın etrafına şerit çekildi. Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri apartman çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de apartmanın karşısında bomba bulundu - Son Dakika


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