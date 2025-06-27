Büyükçekmece\'de cinayet davasında tutuklama

Büyükçekmece'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Öznur Erbek'in tutuklanmasına hükmetti.

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda cezaevinden çıkan Mahmut Bike, eşi Adalet Bike'nin başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrenmişti. Mahmut Bike, 21 Haziran 2021 günü eşinin akıllı saatinden gelen konumu görünce, eşinin ağabeyi Selahattin Erbek'i ve kendi kardeşi Fırat Bike'yi ve arkadaşı Furkan Özcan'ı da yanına alarak Büyükçekmece'ye gitmişti. Adalet Bike yanında amcasının kızı Öznur Erbek ve Gökhan Denli ile birlikte Parkta bankta oturuyordu. Parkta karısı Adalet Bike ile Gökhan Denli'yi gören Mahmut Bike, önce Gökhan Denli'yi bıçaklamış ardından ateş ederek öldürmüştü. Selahatttin Erbek ise kardeşi Adalet Bike'yi zorla araca bindirmişti. Adalet Bike yolda ilerlerken araçtan düşmüş ardından üzerinden Mahmut Bike'nin kardeşi Fırat Bike'nin kullandığı Jaguar marka araç geçmişti. Yaşanan olayda Adalet Bike hayatını kaybetmişti. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mahmut Bike ile tutuksuz sanıklar Fırat Bike ve Furkan Özcan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı.

"Sorunlarım var, olayı üzerimden hala atamadım"

Tutuklu sanık Mahmut Bike savunmasında, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Mütalaaya katılmıyorum, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini kabul etmiyorum. Bana bıçakla saldırdılar, küçük kızım bu olayları gördü" dedi.

Savunma yapan tutuksuz sanık Öznur Erbek ise, "Benim kaçma durumum olsaydı, bulunduğum adreste iş yeri açmazdım. Psikolojik sorunlarım var, olayı üzerimden hala atamadım" diye konuştu.

Beraatlarını talep ettiler

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep ettiler. Savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Beyanda bulunan müşteki avukatı da, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık tutuklandı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada tutuksuz yargılanan sanık Öznur Erbek'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini göz önünde bulundurarak 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına hükmetti. Heyet, haklarında yakalama kararı olan sanık Selahattin Erbek'in yakalama kararının devamına, tutuklu sanıklar Mahmut Bike ile Fırat Bike'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Haziran 2021'de Büyükçekmece'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında sanıkların aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtilmişti. Maktul Gökhan Denli'yi Mahmut Bike'nin bıçakla ve silahla öldürdüğü iddianamede anlatılmıştı. Sanıkların maktul Adalet Bike'yi şüpheli Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra E-5 güney yol sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike'nin idaresindeki Jaguar marka araç ile maktulün üzerinden geçerek öldürdükleri iddianamede ifade edilmişti. Hazırlanan iddianamede Mahmut Bike, Fırat Bike, Öznur Erbek, Selahattin Erbek ve Furkan Özcan hakkında 'töre saikiyle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL