Büyükçekmece'de Denize Atılan Cesedin Sahibi Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Büyükçekmece'de Denize Atılan Cesedin Sahibi Tespit Edildi

Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından cesedi halıya sarılı ve dambılla denize atılmış halde bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cesedin üzerinde bir zincir olduğu ve yüzünün tanınmaz halde olduğu tespit edildi. Cenaze yarın Başakşehir İkitelli Köyiçi Mezarlığı'nda defnedilecek.

08.06.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından cesedi halıya sarılı ve dambılla denize atılmış halde bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Büyükçekmece'de dün denizde balıkçılar tarafından halıya sarılmış ve 10 kiloluk dambılla denize atılmış kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti. Yapılan incelemenin ardından kadın cesedinin Avcılar'da oturan ve kayıp ihbarı yapılan Sedef Güler'e ait olduğu belirlenmişti.

Olay yerindeki incelemenin ardından 24 yaşındaki kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından 24 yaşındaki kızın cenazesi ablası Sevda Güler ve yakınları tarafından teslim alındı. Güler'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Başakşehir İkitelli Köyiçi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan kardeşinin cansız bedenini teslim alan gözü yaşlı abla Sevda Güler'in yakınlarının yardımıyla ayakta durduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Büyükçekmece, Başakşehir, İkitelli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Denize Atılan Cesedin Sahibi Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 “Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz“ demişti Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım’a tuzak kurmuş "Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş
11:59 Bir ilimiz diken üstünde 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:22:26. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Denize Atılan Cesedin Sahibi Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement