Büyükçekmece'de Dronlu Güvenlik Uygulaması

İstanbul Büyükçekmece'de, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumburgaz ve bölgesinde dron destekli uygulama yapıldı.

Büyükçekmece'de, yaz aylarında deniz kenarına gelen vatandaşların güvenliği ve huzurunu korumak amacıyla Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı. Kumburgaz ve Celaliye hattında özellikle hafta sonu denetim yapan polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) gerçekleştirdi. Polis dron ile havadan vatandaşları da muhtemel hırsızlık olaylarına karşı uyardı. - İSTANBUL