Büyükçekmece'de Gençler Arasında Kavga

Büyükçekmece sahilindeki bir işletmede gençler arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilindeki bir işletme önünde iddiaya göre gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında tarafların birbirine sandalyeler fırlattığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavganın son bulduğu öğrenildi. - İSTANBUL