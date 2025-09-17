Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: İki Ölü - Son Dakika
Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: İki Ölü

Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: İki Ölü
17.09.2025 00:10
Büyükçekmece\'de Motosiklet Kazası: İki Ölü
Büyükçekmece'de kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çıkarak demir dubaya çarptı, iki kişi hayatını kaybetti.

Türkoba Mahallesi Durgun Sokak'ta Ali Karaca (23) yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak, yol kenarında bulunan demir dubaya çarptı.

KAZADA YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Ali Karaca ile arkasında oturan Recep Karadeniz (25) savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatlarının baharındaki iki arkadaş yan yana can verdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karaca ve Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cenazeler incelenmek üzere Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayatlarının baharındaki iki arkadaş yan yana can verdi
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: İki Ölü - Son Dakika

