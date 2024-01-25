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Büyükçekmece'de polis memurunu şehit eden sanık hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de polis memurunu şehit eden sanık hakkında iddianame hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Büyükçekmece\'de polis memurunu şehit eden sanık hakkında iddianame hazırlandı
25.01.2024 - 17:32,  Güncelleme: 17:52
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Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Çorak'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş'i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak (20) hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın evine silahla ateş edilmesi sebebiyle ekip olarak olay yerine giden maktul Cihat Ermiş'in kapıyı "Polis" şeklinde seslenerek çaldığı aktarıldı. İddianamede, cevap verilmemesi nedeniyle can güvenliğinden endişe edilerek yardım etmek için özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiğinde maktule silahla iki kez ateş edildiği belirtildi. Polisin hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, sanık Çorak'ın ifadesine de yer verildi. Çorak "Olay günü uyuşturucu madde kullandım. Husumetli olduğum arkadaşlarım evime silahla ateş etti ve zorla girmeye çalıştı. Polise haber vererek yardım istedim. Silahı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapı tekrar zorlanınca hasımlarımın geldiğini düşündüm. Kapı açılıp biri girince 2 kez ateş ettim. Hedef gözetmedim. Polis diye seslenildiğini duymadım ve ölen kişinin polis olduğunu da bilmiyordum" dedi.

Hazırlanan iddianamede sanık Çorak'ın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

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