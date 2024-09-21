Büyükçekmece'de Polisten Kaçan Araç Ağaçlara Çarptı

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Büyükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kaza sonrasında araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 16.10 sıralarında Güzelce Mahallesi Geçit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle polis ekiplerinden kaçan araç, kaldırımda bulunan ağaçlara çarptı. Polis aracının da kaza yaptığı kovalamacanın ardından şüpheli araç içerisindeki 2 kişi gözaltına alınırken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL