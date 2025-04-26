Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü

İSTANBUL - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak isteyen Atakan Gülsever yaşanan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay akşam 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Gülsever, 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet etti. Buluşmaya gelen şüpheli kişilerle Gülsever arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Gülsever kafasından vurulurken yanındaki bir kişinin ise bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda hafif yaralanan bir kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken Atakan Gülsever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kavgada kullanılan silah da ele geçirildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlatırken, olay anı ise anbean araç kamerasına yansıdı.