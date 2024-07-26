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Büyükçekmece'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kamyon devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Sürücü kazada hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 11: 30'da Büyükçekmece Güzelce E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 KCN 652 plakalı M.K kontrolündeki kamyon yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmedip bariyerlere çarparak devrildi. Devrilmenin ardından kamyon içerisinde kalan sürücü çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile araçtan kurtarıldı. Sürücü M.K'nın araçtan kurtarıldığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Sürücü M.K, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yolda yoğun trafik oluştu.