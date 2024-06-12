24 yaşındaki genç kız, son görüntüsünde katiliyle aynı karede

İstanbul Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıl bağlanark denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı
Görüntülerde, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 01.48'de Sedef Güler ve Yavuz G.'nin, birlikte cinayetin işlendiği eve doğru yürüdükleri görüldü. Bu görüntülerden yaklaşık 11 saat sonra saat 13.40'da aynı güvenlik kamerasının açısına bu kez elinde poşetle gelen Fırat B. girdi.
Polisin elde ettiği diğer bir görüntüde ise şüphelilerin halıya, ardından zincire sardıkları cesedi attıkları yer gözüküyor. Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin cesedi atmakta kullandıkları otomobilin plakasını tespit ettiği belirtildi. Otomobil, Esenyurt'ta terk edilmiş olarak bulunmuş, araçta yapılan Luminol testi sonucunda bazı kan izlerine rastlanmıştı.
Öte yandan bugün mahkeme sevk edilen şüphelilerden Fırat B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis firari şüpheli Yavuz G.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
Öte yandan tutuklanan şüpheli Fırat B. cinayeti işlemediğini iddia etti. İfadesinde Yavuz G.'nin kendisini arayarak bir takım eşyaların almasını istediğini belirterek "Cesedi arabayla taşıdık. Arabayı Yavuz kullandı. Köprüden attık. Ben cinayeti işlemedim" dedi.
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