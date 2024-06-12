24 yaşındaki genç kız, son görüntüsünde katiliyle aynı karede - Son Dakika
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24 yaşındaki genç kız, son görüntüsünde katiliyle aynı karede

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Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sedef Güler ve Yavuz G.'nin birlikte cinayetin işlendiği eve giriş yaptıkları, 11 saat sonra Fırat B.'nin elinde poşetle binaya girdiği görülüyor. Şüphelilerin cesedi attığı yer ve kullandıkları otomobilin plakası belirlendi. Fırat B. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.06.2024 09:58
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İstanbul Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıl bağlanark denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı

KATLEDİLDĞİ EVE GİRDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 01.48'de Sedef Güler ve Yavuz G.'nin, birlikte cinayetin işlendiği eve doğru yürüdükleri görüldü. Bu görüntülerden yaklaşık 11 saat sonra saat 13.40'da aynı güvenlik kamerasının açısına bu kez elinde poşetle gelen Fırat B. girdi.

CESEDİ ATTIKLARI NOKTADA DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Polisin elde ettiği diğer bir görüntüde ise şüphelilerin halıya, ardından zincire sardıkları cesedi attıkları yer gözüküyor. Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin cesedi atmakta kullandıkları otomobilin plakasını tespit ettiği belirtildi. Otomobil, Esenyurt'ta terk edilmiş olarak bulunmuş, araçta yapılan Luminol testi sonucunda bazı kan izlerine rastlanmıştı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, FİRARİ İSE ARANIYOR

Öte yandan bugün mahkeme sevk edilen şüphelilerden Fırat B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis firari şüpheli Yavuz G.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

"CİNAYETİ BEN İŞLEMEDİM" SAVUNMASI

Öte yandan tutuklanan şüpheli Fırat B. cinayeti işlemediğini iddia etti. İfadesinde Yavuz G.'nin kendisini arayarak bir takım eşyaların almasını istediğini belirterek "Cesedi arabayla taşıdık. Arabayı Yavuz kullandı. Köprüden attık. Ben cinayeti işlemedim" dedi.

24 yaşındaki genç kız, son görüntüsünde katiliyle aynı karede
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 24 yaşındaki genç kız, son görüntüsünde katiliyle aynı karede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Yavaş: Özellikle kız Çocuklarınıza sahip çıkın ortalık manyak dolu. Neden adalet yok çünkü. Al sal dışarı sonra yakalamak için uğraş. 40 0 Yanıtla
  • Şenay Baydurak: Devletime sesleniyorum uyutulmasi gerekenler ortada biz çocuklarımızı Artık dışarı birakamicazmi 36 0 Yanıtla
    hakan yücel: çırak ama haklısın birazda ailelerin suçu genç kızların gece geç saatlerde ne işi var dışarıda 5 8
  • MUHAMMED EBZAL: Önce din eğitimi ahlak eğitimi lazım tiketim dinyası değil imtihan dinyasında olduğumuzu unuttuk sonraaında da tabi ki idam şart!!! 5 0 Yanıtla

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