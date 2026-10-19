Büyükçekmece Türkoba'da aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine indi - Son Dakika
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Büyükçekmece Türkoba'da aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine indi

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Büyükçekmece Türkoba\'da aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine indi
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Büyükçekmece'ye bağlı Türkoba Mahallesi'nde dün akşam aç kalan domuz sürüsü, yiyecek bulmak için kırsal alandan yerleşim yerine indi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde domuzların bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Büyükçekmece'de aç kalan bir domuz sürüsü, yemek bulabilmek için kırsal alandan yerleşim yerlerine indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'ye bağlı Türkoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken domuz sürüsü, karınlarını doyurabilmek için şehir merkezine indi. Yerleşim yerlerine yakın noktaya kadar gelen çok sayıda domuzu fark eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Görüntülerde, sürü halinde hareket eden domuzların bir süre çevrede yiyecek aradıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Büyükçekmece Türkoba'da aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine indi - Son Dakika
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