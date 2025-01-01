Büyükkarıştıran'da Oyuncak Fabrikası Yangını - Son Dakika
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Büyükkarıştıran'da Oyuncak Fabrikası Yangını

Büyükkarıştıran\'da Oyuncak Fabrikası Yangını

Kırklareli'de bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın, 6 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

01.01.2025 18:41
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde öğle saatlerinde Pilsan Oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına Terkidağ, Edirne ve İstanbul'dan destek verildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yangın ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükkarıştıran'da Oyuncak Fabrikası Yangını - Son Dakika

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