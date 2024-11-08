Bursa'nın Büyükorhan ilçesi kırsalında başlayıp Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devam eden orman yangını kontrol altına alındı.
Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçe sınırlarında yaşanan orman yangını kontrol altına alındı. 17 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve 300'den fazla personelin canla başla görev aldığı söndürme çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükorhan'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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