Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
25.01.2026 14:52  Güncelleme: 14:55
Adıyaman'da, buzlu yolda yaklaşık 1 hafta önce ayağının kayması sonucu düşerek ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'ndeki evinden sabahın erken saatlerinde çıktığı esnada buzlanan yolda ayağı kayan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, yere düşerek ağır yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen olay sağlık ekiplerine bildirilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 hafta boyunca hastanede tedavi gören Bulut, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Belediye Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Bulut için cenaze töreni düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

