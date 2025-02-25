Buzlu Yolda Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda 97 yaşındaki yaşlı adam, buzlu yolda dengesini kaybetmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde kar ve buzun etkisiyle yaya olarak yürüdüğü öğrenilen 97 yaşındaki Ahmet Gedik, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yere yığılan vatandaş ise bir süre kendini toparlamaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yere düşen yaşlı adama ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin travması sonucu hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK